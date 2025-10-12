الرئيس السيسى : مبادرات أباتشى فى مصر أعطت رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصرى الأمريكي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، جون كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي العالمية، المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كما حضر اللقاء جريج ماكدانيل نائب الرئيس الأول للأصول الدولية بشركة أباتشي، والمدير العام لشركة أباتشي في مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى،المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بما حققته شركة أباتشي من نجاحات في مصر على مدار العقود الماضية، مُثمناً التعاون القائم بين الحكومة المصرية وشركة أباتشي، ومشيداً بخطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأكد الرئيس، على أن شركة أباتشي تُعد إحدى أهم الشركاء في قطاع البترول والغاز المصري، كونها أكبر مُستثمر أمريكي في مصر، مُشدداً على أن مبادرات الشركة في مصر ساهمت في إعطاء رسالة إيجابية عن قوة التعاون المصري الأمريكي، والتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة.