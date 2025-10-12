مصر تعرب عن خالص تعازيها لدولة قطر في ضحايا الحادث المروري بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 أكتوبر 2025 12:20 مساءً - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة قطر الشقيقة حكومة وشعباً في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بمدينة شرم الشيخ وأسفر عن وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة في هذا الحادث الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.