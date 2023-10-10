مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يثمن إنجازات الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

فـي اجتماعه الثالث

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية صباح أمس «الثلاثاء» اجتماعه الثالث لعام 2023م بمقر اللجنة وذلك برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس الإدارة الذي استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الجميع لتلبية الدعوة وحضور الاجتماع، ثم تطرق إلى المشاركة الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت بمدينة هانغتشو الصينية خلال الفترة من 23 سبتمبر ولغاية 8 أكتوبر الجاري بسبعة منتخبات ممثلة في ألعاب القوى والإبحار الشراعي والهوكي والكرة الطائرة الشاطئية والرياضات المائية والرماية ورفع الأثقال. وأشاد المجلس بالنتائج التي حصل عليها كل من فريق الإبحار الشراعي المكون من البحارين وليد الكندي ومصعب الهادي وتتويجهم بالميدالية الفضية ولأول مرة في تاريخ مشاركات سلطنة عُمان بالدورات الآسيوية وذلك في منافسات قوارب 49، إضافة إلى تتويج العداء المجيد حسين الفارسي بالميدالية البرونزية في مسابقة 800م، وهي المرة الأولى التي تتوج فيها المنتخبات الوطنية بميداليتين في نفس الدورة الآسيوية، ووجه المجلس شكره وتقديره لكافة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية على جهودهم الكبيرة وما قدموه من إرشاد وتوجيه للأبطال المتوجين بالميداليات وهو ثمرة للجهد الكبير ونتاج للتحضير المكثف والمتواصل لحصد النتائج الإيجابية في أهم محفل آسيوي، ومتأملين أن تكون هذه الميداليات خير حافز لعناصر المنتخبات الوطنية المُتوّجة ولنظرائهم من رياضيي الإبحار الشراعي وألعاب القوى وغيرهم من الرياضيين العُمانيين على بذل المزيد من الجهد والعطاء لرفع علم سلطنة عُمان عاليا في مثل هذه المحافل الرياضية القارية والدولية الكبرى. وأوصى المجلس بتكريم اللاعبين المتوجين بالميداليتين الفضية والبرونزية، كما وجه أيضًا بضرورة قيام اللجنة المختصة باللجنة الأولمبية العُمانية بالجلوس مع الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية المشاركة في الدورة لإجراء التقييمات الفنية الدقيقة لأداء اللاعبين والخروج بمرئيات لمعالجة وتفادي بعض الإشكاليات التي حالت دون تحقيق عدد من الرياضيين للنتائج المتوقعة منهم، على أن يرفع تقرير فني متكامل وأوضح خلال فترة شهر من تاريخه ليعرض على مجلس الإدارة.

ثم بدأت بعد ذلك مناقشة عدد من البنود الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال والموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة؛ حيث تم اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثاني الذي عُقد بتاريخ 8 أغسطس 2023م، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صدرت عنه.

كما تم استعراض واعتماد خطة وموازنة اللجنة الأولمبية العُمانية للعام القادم 2024م والتي تضمنت كذلك موازنة المشاركات الخارجية، ومن ثم استعراض الموقف المالي للجنة حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي 2023م.

واطلع الحضور على محاضر اجتماعات اللجان المساعدة والمعاونة لمجلس الإدارة ممثلة في اللجنة العُمانية للتضامن الأولمبي، واللجنة العُمانية للرياضيين، وتم اعتمادها.

وفي ضوء التحضيرات الجارية لاستضافة اجتماعات مجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستُعقد خلال الفترة من 14 – 17 أكتوبر الجاري، فقد استعرض الأمين العام ورئيس فريق العمل المشكل للفعالية آخر المستجدات الخاصة بالاستضافة، وأوضح بأن اللجنة قد أنهت كافة التحضيرات اللوجستية والإدارية والأمنية والإعلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما تطرق إلى الجدول الزمني للاجتماعات وأماكن انعقادها والبرنامج المصاحب لها، ووجه مجلس الإدارة بأهمية توحيد الجهود وتقديم كافة الدعم والتسهيلات لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الهام، وتحقيق الأهداف المنشودة منه.