نعرض لكم الان تفاصيل خبر أدنوك تحدد سعر خام مربان لشهر مايو عند أعلى مستوى جديد من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 03:13 مساءً - _ قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان لشهر مايو عند 110.75 دولار للبرميل، ارتفاعًا من 69.45 دولار للبرميل في أبريل، بحسب .

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من التقلبات الحادة، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتعطل حركة الإمدادات عبر مضيق هرمز.

كما تزامن الإعلان مع قرار الإمارات الخروج من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وتحالف «أوبك+»، في خطوة أثارت تفاعلات واسعة داخل أسواق الطاقة العالمية، وسط توقعات بإمكانية منح أبوظبي مرونة أكبر في سياسات الإنتاج والتسعير مستقبلًا.

