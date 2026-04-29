استقرار أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لتصريحات رئيس الفيدرالي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 أبريل 2026 03:13 مساءً - – لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس ​الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول لتقييم تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على الاقتصاد في ظل تعثر محادثات السلام.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4597.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0243 بتوقيت جرينتش ​بعد أن انخفض في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى ​له منذ الثاني من أبريل.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم يونيو حزيران عند 4610.20 دولار.

ويتوقع المستثمرون أن يبقي ​البنك المركزي المصري الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في ​نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من يوم الأربعاء.

وصلت الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود مع تعبير ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن أحدث مقترحات ​طهران التي قال إنها أبلغت الولايات المتحدة بأنها في “حالة انهيار” وإنها بصدد ‌ترتيب ⁠أوضاع قيادتها.

في غضون ذلك، لا يزال سعر خام برنت فوق 110 دولارات للبرميل وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية.

وسيركز المستثمرون أيضا على قرارات بنوك مركزية أخرى ​هذا الأسبوع، منها ​البنك المركزي المصري ⁠الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة “نتوقع أن تكون حركة أسعار الذهب هشة ​على المدى القريب، لكننا ما زلنا نرى أن ​الأسعار ستكتسب ⁠زخما في الأشهر المقبلة لتلامس من جديد مستويات غير مسبوقة، إذ لا تزال العوامل الأساسية (التوتر الجيوسياسي والرسوم الجمركية والضبابية التجارية) التي ⁠تدعم ​الارتفاع قائمة”.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية ​0.8 بالمئة إلى 73.64 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1930 دولار، ​ونزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1453.91 دولار.

