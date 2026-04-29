مشاورات بين وزير شئون المجالس النيابية والمستشار القانونى لرئيس المجلس تعكس التنسيق بين المؤسستين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 02:24 مساءً - شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، مشاورات بين وزير شئون المجالس النيابية والمستشار القانونى لرئيس المجلس تعكس التنسيق بين المؤسستيين

كذلك حضرالمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.