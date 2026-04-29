طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

الرئيسية الارشيف أخبار مصرية

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير فيتنام تعزيز التعاون الاقتصادي

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير فيتنام تعزيز التعاون الاقتصادي

وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يبحث مع سفير فيتنام تعزيز التعاون الاقتصادي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 02:24 مساءً -  

اجتمع الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، وذلك لبحث تعزيز سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

وخلال الاجتماع أكد د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الدولة المصرية على توسيع مجالات تبادل الخبرات بشأن السياسات التنموية مع الجانب الفيتنامي، مؤكدًا تطلع مصر إلى شراكة تنموية حقيقية مع فيتنام، قائمة على تبادل المعرفة والخبرة، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز مسار التنمية في البلدين.

 

واستعرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر التنموية، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” باعتبارها أحد أهم وأكبر البرامج التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي، حيث يسهم البرنامج في إيصال خدمات البنية التحتية الأساسية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين جودة الحياة بشكل شامل وعادل.

 

وأضاف د. رستم أن البرنامج حقق نتائج مهمة وملموسة على أرض الواقع، سواء من حيث تطوير البنية التحتية أو تحسين مستوى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن تلك التجربة يمكن أن تكون محل اهتمام وتبادل خبرات مع الجانب الفيتنامي، خاصة فيما يتعلق ببرامج الحد من الفقر وتعزيز التنمية الشاملة.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الهدف الأساسي من التعاون التنموي بين البلدين يتمثل في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تعتمد على تبادل الخبرات وبناء شراكات عملية فعالة.

 

ومن جانبه أشار نجوين نام دونج سفير جمهورية فيتنام لدى جمهورية مصر العربية، التعاون بين مصر وفيتنام داخل مجموعة العشرين، مضيفًا أن العام الماضي شهد ارتقاءً بالعلاقات المصرية الفيتنامية إلى مستوى “الشراكة الشاملة”، وهو إطار جديد ومهم ينظم مسار التعاون بين البلدين في المرحلة الحالية، موضحًا أن عام 2026 يمثل فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية بين فيتنام ومصر.

 

امير السيد

الكاتب

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إخترنا لك

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة أخوية للإمارات وسلطنة عمان

أخبار ذات صلة

0 تعليق