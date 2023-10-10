اليوم ..انطلاق دورة المدربين المبتدئين للتنس

بمشاركة تسعة مدربين تنطلق اليوم دورة المدربين المبتدئين للتنس التي ينظمها الاتحاد العماني للتنس بالتعاون مع الاتحاد الدولي والتي تستمر حتى يوم 14 من الشهر الحالي بمشاركة تسعة مدربين من الاندية المنتسبة للاتحاد. وتقام الدورة وهي الثانية التي ينظمها الاتحاد بادارة من المحاضر الدولي صديق الهاشمي ويساعده انجلى ماليكيوا من صربيا وسوف تشهد الدورة تقديم مجموعة من المحاضرات النظرية والعملية خلال ايام الدورة. وتشمل الدورة جوانب نظرية وعملية في عدد من المحاور الهامة وهي تعريف عن رياضة التنس وقوانينها ومقياس الملاعب والادوات بالاضافة الى كيفية العمل مع اللاعبين المبتدئين تحت 10 سنوات ومعرفة التقنيات الاساسية للعبة التنس وآلية تنظيم المسابقات المبسطة وكيفية استخدام المعدات الصحيحة على حسب الحجم والاعمار. وتضم قائمة المشاركين في هذه الدورة عبدالله الكثيري وهيثم المعشني من نادي النصر وسالم البادي من نادي مجيس ومحمد البلوشي من نادي المصنعة وعيد المسهلي من نادي الاتحاد وعبدالله سالم من نادي صلالة وجرار عنتر وعبدالرحيم البلوشي من نادي اهلي سداب.

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