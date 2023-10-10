منتخبنا لليد الصالات يختتم معسكر البريمي بالفوز فـي المباراة الثالثة على نادي الجزيرة الإماراتي

استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية بالبحرين

اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد للصالات يوم أمس «الثلاثاء» معسكره الاعدادي الذي اقيم في محافظة البريمي خلال الفترة من 4 الى 10 اكتوبر الجاري، خاض خلاله ثلاث مباريات ودية مباراتين مع شقيقه الاماراتي فاز في الاولى بنتيجة 24/‏‏23 وخسر المباراة الثانية بنتيجة 24/‏‏28 وفي المباراة الثالثة التي اقيمت مساء امس الأول تغلب منتخبنا على نادي الجزيرة الاماراتي بنتيجة 31/‏‏25 حيث قدم منتخبنا مستوى واداء جيدا في المباراة استطاع من خلاله تعديل مساره وتصحيح الاخطاء التي وقع فيها في التجربة الثانية امام المنتخب الاماراتي.

ويأتي هذا المعسكر في اطار برنامج اعداد منتخبنا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين، وقد خرج منتخبنا من هذا المعسكر بالعديد من النقاط الهامة التي ستكون فرصة امام الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي للوقوف عليها ووضع الحلول المناسبة لها قبل خوض مباريات ودية مع المنتخب العراقي بالسلطنة خلال الفترة من 1 الى 7 نوفمبر المقبل بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

وقد تضمنت قائمة منتخبنا في معسكر البريمي 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط» حذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي وأسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن أحمد الدغيشي وعبدالله بن أحمد الرومي « البشائر» اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي « نادي عمان « محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «اهلي سداب» وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي «السيب» وحسن بن انور البلوشي «الجزيرة الاماراتي».