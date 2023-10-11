نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: موديست لازال يحتاج لوقت للحكم عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق، أن أنتوني موديست لم يتأقلم على الأجواء في مصر أو مع زملائه في الفريق، مشيرا إلى أن مارسيل كولر سوف يعمل على تجهيزه بدنيًا.

ماذا قال الحديدي عن موديست؟

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قام بوضع برنامج بدني لـ موديست لتجهيزه خلال الفترة الجارية، وسيقوم الجهاز المعاون بتطوير أداء اللاعب فنيا وبدنيًا، واللاعب سيرتفع مستواه بشكل تصاعدي خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف الحديدي: "موديست يحتاج للصبر أولا لم يصل للجاهزية الكاملة لكنه يتحسن بمرور الوقت، مثلما حدث مع مهاجمين آخرين سبق لهم اللعب في الأهلي، وعلى رأسهم فلافيو مع مانويل جوزيه المدرب السابق".

وواصل: "الأهلي كان في حاجة لمهاجم جاهز بكل تأكيد، وإمام عاشور ورضا سليم قدما أوراق اعتمادهما بشكل جيد في المباريات الأخيرة، والفترة المقبلة بالتأكيد ستشهد تجهيز المهاجم الفرنسي، خصوصا أن الاعتماد لازال على الأطراف، ولا يوجد كرات عرضية حتى الآن ويتم الاعتماد على العمق والقادمون من الخلف، لم نشعر بإيجابية المهاجم حتى الآن".

وزاد: "يجب إعطاء الوقت الكامل لتجهيز موديست، وكولر هو من قام بضمه عن قناعة تامة، وشعرنا بجاهزية إمام عاشور ورضا سليم بعدما شارك اللاعبان مع الفريق، ولذلك الأفضل تجهيز اللاعب فنيا وبدنيا ونفسيًا، قبل الدفع به في المباريات، خصوصًا أن الجماهير تحكم على المهاجم الذي كان الأهلي ينتظره الجميع".

وأكمل مدافع الأهلي السابق قائلا: "أنتوني موديست جسمانيًا مقلق للمدافعين، لو وصل للجاهزية سيفرق كثيرًا مع الأهلي، ولازال اللاعب ينقصه التأقلم أيضًا مع زملائه، ومن الممكن أن يتألق بعد عدة مباريات مع الفريق والجميع وقتها لن يتحدث بشئ عنه".

وختم حديثه قائلًا: "الأفضل في المواجهات المقبلة أن يبدأ كهربا المباريات بشكل أساسي، وموديست مميز في ألعاب الهواء، وهو يحتاج التوفيق بجانب الجاهزية الفنية والبدنية، وحال عدم تأقلمه سيبدأ النادي البحث عن مهاجم جديد لأن نسب نجاحه تساوي نسبة فشله وقد يتم فسخ عقده، وأعتقد أنه من الممكن انضمام سوزا للأهلي في يناير المقبل".