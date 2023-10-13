نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يُقنع أحمد فتوح بالانضمام للأهلي.. دويدار يكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد دويدار نجم نادي الزمالك السابق، على مسألة تدخل إمام عاشور لإقناع أحمد فتوح لاعب الأبيض بالانتقال للنادي الأهلي.

وعبر دويدار عن غضبه من بعض الصفحات الأهلاوية، التي تنشر إشاعات وتنسب له.

دويدلار ينفي تصريح إمام عاشور وفتوح

ونشر دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "للأسف صفحة اسمها الأهلي فوق الجميع وبعض الصفحات الغير محترمة وبعض الجروبات الأهلاوية واخدين الكلام ده علي صفحتهم من غير اي فيديو ولا تصريح انا قولته".

وأضاف: "مجرد بس يطلعوا أكاذيب ويعملوا ريتش لصفحتهم والحلاوة الناس مصدقة وماشية وراهم".

وأتم: "طبعا الكلام ده عار تماما من الصحة وكفاية أكاذيب وتصريحات مفبركة عليا كل شوية انتم صفحات وجروبات تسيء للنادي الاهلي؟!".

وفاز منتخب مصر على نظيره زامبيا، بهدف نظيف أحرزه اللاعب حمدى فتحى، في اللقاء الذى جمع بين المنتخبين، أمس، الخميس الموافق 12 أكتوبر، على ستاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.