العالم اليوم - وزير خارجية باكستان: خطة ترامب بشأن غزة "ليست خطتنا"

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:16 صباحاً - قال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الجمعة، إن النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته بشأن غزة هذا الأسبوع لا تتوافق مع المسودة التي اقترحتها مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وأبلغ إسحاق دار النواب الباكستانيين في البرلمان بأنه تم إدخال تعديلات على الخطة.

وتأتي تصريحات الوزير دار هذه مماثلة لأخرى صرح بها أول أمس الثلاثاء حين قال إن خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة "ليست وثيقتنا".

وقال خلال مؤتمر صحفي في إسلام آباد الثلاثاء الماضي: "هذه ليست وثيقتنا التي أرسلناها إليهم. هناك بعض المجالات الرئيسية التي نريد تغطيتها.. إذا لم تُغطَّ، فسيتم تغطيتها".

وأضاف إسحاق دار أن الأهداف المباشرة للخطة هي ضمان وقف إطلاق النار، و"وقف نزيف الدماء، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء النزوح القسري".

وأردف الوزير الباكستاني: "نعتبر إعلان ترامب عن خطة العشرين نقطة بمثابة إعلان من جانبهم".

يشار إلى أن باكستان، شاركت إلى جانب 7 دول عربية وإسلامية في اجتماع مع ترامب على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيس الأميركي خطته لإنهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وإثر ذلك، رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الاثنين الماضي، باقتراح الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وكتب شهباز شريف، على منصة إكس، أن السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين ضروري للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في المنطقة.