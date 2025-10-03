وزارة العمل: تحرير 6185 محضرا خاصا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يوما فقط

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 11:24 صباحاً - أعلن وزير العمل محمد جبران، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن تحرير 6185 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط، ضد منشآت يعمل لديها أجانب بدون تراخيص، وذلك عن طريق حملات تفتيشية مكثفة جرت خلال الفترة من يوم 10 سبتمبر 2025، وحتى أمس الخميس الموافق 2-10-2025.

وأكد الوزير جبران،على فرض غرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، تنفيذًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،الذي بدأ تطبيقه مطلع شهر سبتمبر الماضي.. وأوضح أن حملات التفتيش، حررت 1303 محضرًا خلال الخمسة أيام الماضية فقط.