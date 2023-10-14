آخر تطورات إصابة إمام عاشور وموعد عودته للملاعب

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء في كل مكان، عن آخر تطورات إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموعد عودته للملاعب خلال الفترة المقبلة.

آخر تطورات إصابة إمام عاشور

وكان إمام عاشور قد أصيب في لقاء الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري، بكدمة بين ساق القدم والكاحل، تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوع.

وغاب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا بالإمارات للإصابة، ومن المنتظر أن يعود بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي أن إمام عاشور، اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن تعافى نسبيا من الإصابة التي تعرض لها في القدم خلال مباراة الإسماعيلي الماضية.

وفي نفس السياق يواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، المقرر لها الجمعة المقبلة، فى دار السلام ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى السوبر الإفريقي.

كما تقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلى وسيمبا التنزانى يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.