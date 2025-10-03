قائمة الخطيب تتقدم رسميا لخوض انتخابات النادى الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - تقدم محمود الخطيب رئيس الأهلي صباح اليوم، الجمعة، بأوراق ترشّحه لمنصب رئيس النادي في الانتخابات التي ستُجرى يومي 30 و31 أكتوبر الجاري.

وتقدّم الخطيب بأوارق الترشّح ومعه باقي أفراد قائمته، التي تضم كلاً من: تضم ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن «طارق قنديل.. محمد الغزاوي.. محمد الدماطي.. محمد الجارحي.. سيد عبد الحفيظ.. أحمد حسام عوض.. حازم هلال».. وللعضوية تحت السن.. إبراهيم العامري.. رويدا هشام.

وأرسل ياسين منصور مندوباً عنه لتقديم أوراق الترشّح، حيث لم يذهب مع القائمة صباح اليوم بسبب ظروف خاصة.. ويُغلق باب الترشّح لانتخابات الأهلي في الخامسة من مساء اليوم، الجمعة، بعدما تم فتحه يوم السبت الماضي يومياً من التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.