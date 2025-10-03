تعرف على موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 02:12 مساءً - استقر البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك على إجراء بعض التعديلات الفنية على التشكيل، بسبب الغيابات المؤثرة التي يعانى منها الفريق أمام غزل المحلة بالجولة المقبلة ببطولة الدورى، وعلى رأس الغيابات عبد الله السعيد، الفلسطيني عدي الدباغ، وناصر منسي.

وينوي فيريرا الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزيري ومنحه الفرصة للظهور في قيادة هجوم القلعة البيضاء أمام غزل المحلة، وذلك بعد غياب طويل على خلفية وجهة نظر فنية تعود للجهاز الفني الذى كان يدفع بالفلسطيني عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك أمام غزل المحلة فى الدورى المصرى

يستعد فريق الكرة بنادى الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الخامسة مساء غد السبت باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتأمل جماهير القلعة البيضاء أن يستعيد الزمالك الانتصارات فى المسابقة المحلية أملا فى التتويج باللقب بعد غياب طويل لاسيما بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وغزل المحلة

مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الدوري المصري تذاع عبر قناة أون سبورت، باعتبارها التي تمتلك الحقوق الحصرية لبث المباريات بشكل مباشر خلال السنوات الأخيرة.

تغيير ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة

استاد هيئة قناة السويس يستضيف مباراة الزمالك وغزل المحلة المقبلة، بعد غلق استاد القاهرة بداية من شهر أكتوبر الجاري بسبب أعمال الصيانة، ما دفع إدارة

الزمالك طلب نقل اللقاء إلى ملعب هيئة قناة السويس.

الزمالك خاض هذا الموسم 3 مباريات على نفس الملعب أمام سيراميكا، مودرن فيوتشر، والإسماعيلي.