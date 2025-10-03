الرياض - كتبت رنا صلاح - قال رئيس قيادة الفضاء البريطانية، الجنرال بول تيدمان، إن الأقمار الاصطناعية الروسية تقوم بمحاولة تشويش على الأقمار الاصطناعية العسكرية البريطانية بشكل متكرر، مؤكداً أن موسكو تحاول أيضاً التشويش على هذه الأقمار باستخدام أنظمة أرضية بشكل أسبوعي.

بريطانيا: روسيا تحاول التشويش على أقمارنا العسكرية

وفي حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضح تيدمان أن روسيا تزيد من أنشطتها في الفضاء منذ بدء حرب أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأقمار الروسية تقترب من نظيرتها البريطانية لجمع المعلومات، رغم تزويد الأقمار البريطانية بتقنيات مضادة للتشويش.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن هذه التصريحات تأتي في وقت كانت فيه ألمانيا قد حذرت الشهر الماضي من ممارسات مماثلة ضد أقمارها العسكرية.

وفي حين تمتلك بريطانيا نحو ستة أقمار عسكرية مخصصة للاتصالات والمراقبة، فإن روسيا والصين والولايات المتحدة تمتلك كل منها أكثر من مئة قمر عسكري، وفقاً للهيئة.