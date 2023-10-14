ترتيب مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، عن ترتيب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، جدول مواعيد مباريات المارد الأحمر، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ما هي مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مواجهات قوية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023-2024، حيث أسفرت القرعة عن وقوع الشياطين الحمر في المجموعة الرابعة، والتي تضم كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ما هي مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

-الجولة الأولى: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 24-25 نوفمبر 2023

-الجولة الثانية: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 ديسمبر 2023

-الجولة الثالثة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 8-9 ديسمبر 2023

الجولة الرابعة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 18-19 ديسمبر 2023

-الجولة الخامسة: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 23-24 فبراير 2024

الجولة السادسة: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 مارس 2024

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو صاحب اللقب في النسخة الماضية، والأكثر تتويجًا بالبطولة الإفريقية برصيد 11 لقب.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال إفريقيا

وتعتبر شبكة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعبر مختلف الأقمار الصناعية.