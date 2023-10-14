نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديد موقف مدافع الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخضع رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، لفحص طبي اليوم لتحديد موقفه من مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وجاء ذلك لتحديد موقفه من مباراة سيمبا التنزاني سواء بالتواجد في المباراة أو الغياب عن مباراة سيمبا التنزاني.

وتعرض رامي ربيعة للإصابة في إصبع القدم مما أدى إلى قيامه بعملية جراحية في الفترة الحالية للتعافي من الإصابة.

الأهلي يستأنف تدريباته الأحد

يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء يوم الأحد القادم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.