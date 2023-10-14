نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطورات تجديد عقد فتوح وأزمة خالد بو طيب في الزمالك.. موعد سفر الأهلي لتنزانيا وتسريب الكرة الذهبية ورحيل عصام الشوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية.

تطورات تجديد عقد فتوح مع الزمالك

أحمد فتوح

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "موقع الفجر الرياضي" آخر تطورات مفاوضات تمديد عقد أحمد فتوح مع القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن هناك عدد من المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك يتبنوا منذ فترة الحديث مع أحمد فتوح؛ لتمديد عقده مع النادي.

وتابع المصدر أن هناك تغيير في اتقفات أحمد فتوح مع الزمالك عن الفترات الأخيرة، لافتا إلى أن اللاعب طلب من قبل الحصول على منحة تعاقد 35 مليون جنيه بالإضافة إلى عقد سنوى فئة أولى.

وأكمل المصدر موضحا أن عرض الزمالك الأخير الذي قُدم لفتوح كان عبارة عن حصول اللاعب على منحة تعاقد تصل إلى 20 مليون جنيه بالإضافة إلى 60 مليون جنيه لمدة ثلاثة سنوات وكذلك عقود إعلانية.

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أين وصلت أزمة خالد بو طيب؟

خالد بو طيب

يسعى مسؤولو الزمالك لإنهاء أزمة مستحقات المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق الأبيض السابق؛ لتجنب دفع غرامة مالية كبيرة وحرمان النادي مجددًا من قيد صفقاته الجديدة.

أزمة خالد بو طيب في الزمالك

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارًا خلال الساعات القليلة الماضية بتغريم نادي الزمالك 1.9 مليون يورو في القضية المرفوعة من المغربي خالد بو طيب.

وتسلمت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك قرار المحكمة الرياضية الدولية والذي ينص على دفع مليون و900 ألف يورو لصالح اللاعب المغربي.

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موعد سفر الأهلي لتنزانيا

الأهلي

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، موعد سفره إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة فريق سيمبا ضمن منافسات بطولة السوبر الإفريقي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة الأربعاء المقبل إلى تنزانيا، حيث يترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

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تسريب اسم الفائز بالكرة الذهبية

قام مصدر إعلامي بالإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وينتظر الجميع الإعلان بشكل رسمي عن جائزة «البالون دور» المقدمة من صحيفة «France Football».

وأعلنت صحيفة «Bola Sport» الفرنسية عن فوز ليونيول ميسي بالجائزة للمرة الثامنية في تاريخ اللاعب الأرجنتيني، وقالت في نص الخبر «نعتذر لك يا هالاند، لكن ميسي هو الفائز».

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حقيقة رحيل عصام الشوالي عن بي إن سبورتس

عصام الشوالي

شهدت الساعات القليلة الماضية جدل واسع وكبير عبر منصات التواصل الإجتماعي تفيد رحيل المعلق التونسي عصام الشوالي من شبكة قنوات بين سبورتس بعد دعمه لفلسطين في الفترة الأخيرة.

وتواصل “الفجر الرياضي” مع المعلق التونسي عصام الشوالي من أجل معرفة حقيقة رحيله عن قنوات بين سبورتس القطرية الرياضية بسبب دعمه لفلسطين.

وقال عصام الشوالي في تصريحات خاصة: "جميع الأخبار المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".