السكة الحديد تعلن تسير الرحلة الـ22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 3 / 10/ 2025 الرحلة الثانية والعشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر ، ليصل إجمالي ما تم نقله حتى الآن نحو 20944 راكبًا سودانيًا.

 

ويأتى ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم .

 

ومن المنتظر أن يصل القطار محطة السد العالي الساعة 23:40 مساءً على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالى .

 

