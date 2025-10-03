اعرف المستندات المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - تعلن غدًا السبت، الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراءات ماراثون انتخابات مجلس النواب، في مؤتمرًا صحفياً في الثانية ظهرًا، وذلك لإستعراض التجهيزات اللوجستية ومواعيد الإجراءات الانتخابية بداية من تلقي طلبات الترشح ومرورًا بعملية الاقتراع وصولاً للإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات.

وقبل الإعلان عن المواعيد الرسمية للعملية الانتخابية، يستعرض "اليوم السابع" المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

*طلب الترشح لمجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي ومجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد استيفاء الشروط القانونية.

*بيان السيرة الذاتية، والذي يتضمن المؤهلات العلمية والخبرة العملية للمترشح.

*صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من السوابق.

*بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.

*إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجه وأولاده القُصّر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.

*شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

*شهادة تُثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.

*إيصال إيداع التأمين، والمحدد ب 30 ألف جنيه يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشح.

*حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.

*كشف طبي صادر عن إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

*المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.