التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، لخوض مباراة تشيلي فى الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم، وتقام المباراة في الثانية فجر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل يضم كلا من، حارس المرمى: أحمد وهب، خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي، خط الوسط: تيبو جابريال - محمد السيد - أحمد خالد كباكا، وخط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - مؤمن شريف.