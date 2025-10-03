التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام تشيلي في كأس العالم للشباب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 أكتوبر 2025 03:32 مساءً - يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، لخوض مباراة تشيلي فى الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم، وتقام المباراة في الثانية فجر غدٍ السبت بتوقيت القاهرة.
ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل يضم كلا من، حارس المرمى: أحمد وهب، خط الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي، خط الوسط: تيبو جابريال - محمد السيد - أحمد خالد كباكا، وخط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - مؤمن شريف.
ويرتدى منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود فى مباراة تشيلي فى الجولة الثالثة بالدور الأول بكأس العالم فى تشيلي.
بينما يرتدى منتخب تشيلي القميص الأبيض والشورت الأزرق والجورب الأحمر، وفقا لما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع التنسيقى الذى تم قبل انطلاق منافسات الدور الأول.
ويحتاج منتخب مصر للشباب للفوز على تشيلي في الجولة الختامية في الثانية فجر غد السبت، بفارق يزيد عن هدف، بشرط خسارة نيوزيلندا أمام اليابان، حينها تتساوى 3 منتخبات في رصيد النقاط، ويجري الاحتكام لفارق الأهداف، ما قد يمنح مصر المركز الثاني، والتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم تحت 20 عامًا.
وحال فوز مصر على تشيلي بأي نتيجة، مع تعادل أو فوز نيوزيلندا أمام اليابان، فإن "الفراعنة الصغار" يمتلكون فرصة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
يذكر أن كأس العالم للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
وخسر منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما، بقيادة أسامة نبيه، أمام اليابان و نيوزيلندا في الجولتين الأولي والثانية.