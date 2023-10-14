الإسماعيلي يطبق نظام اليوم الكامل استعدادًا لمواجهة فاركو

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تطبيق نظام اليوم الكامل استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة فاركو بهذة الطريقة

وجاء ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة توقف الدولي الحالية استعدادًا لمواجهة فاركو في دوري نايل.

ويسعى ايهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي تصحيح أخطاء لاعبي الفريق في فترة التوقف قبل مواجهة فاركو.

وخسر الإسماعيلي من نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة فاركو ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الأحد بعد القادم على ستاد الإسماعيلية.