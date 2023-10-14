كولر يطلب تقريرًا طبيًا عن إمام عاشور

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أحمد جودة - القاهرة - طلب مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق تقريرًا طبيًا عن إمام عاشور.

كولر يطلب تقريرًا طبيًا لإمام عاشور

وجاء ذلك لمعرفة تطورات إصابة إمام عاشور وتحديد موقفه من مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويستأنف النادي الاهلي تدريباته مساء الغد على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وحقق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني ضمن مباريات ذهاب دور ربع النهائي من الدوري الإفريقي والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب بنجامين مكابا الوطني بدار السلام.