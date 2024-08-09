شباب اليمن يتعادل مع نظيره العراقي ودياً

شباب اليمن يتعادل مع نظيره العراقي ودياًتعادل المنتخب الوطني للشباب مع نظيره العراقي 1-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء الجمعة علی ملعب الفیحاء بمدینة البصرة استعداداً لتصفيات كأس آسيا لكرة القدم.

سجل أهداف المباراة عبدالعزيز مصنوم للأحمر اليمني في الدقيقة 52، وأيمن لٶي للعراق في الدقيقة 85.

وتأتي هذه المباراةُ ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة بتصفيات كأس آسيا في المجموعة السادسة التي تضم إلی جانب اليمن منتخبات المالدیف وتیمور الشرقیة واندنوسیا البلد المستضیف في أواخر سبتمبر القادم.

ويتأهل متصدر المجموعة لنهائيات كأس آسيا، كما تتأهل أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في تصفيات مجاميع القارة إلى النهائيات أيضًا.