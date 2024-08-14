نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة إنبي.. الأهلي ينتظر أرقام قياسية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب النادي الأهلي تحقيق العديد من الأرقام القياسية قي اللقاء المرتقب أمام نظيره إنبي مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من عمر النسخة الحالية لبطولة الدوري المحلي.

أرقام تاريخية ينتظرها الأهلي في الدوري المصري

حتى الآن، حقق الأهلي 27 انتصارًا، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مرتين فقط، مسجلًا 73 هدفًا، بينما تلقت شباكه 25 هدفًا، ليجمع الفريق 84 نقطة في الدوري المصري.

وفي حال فاز الأهلي في آخر مباراتين له، سيرفع رصيده إلى 90 نقطة، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي حققه في موسم 2019-2020 عندما جمع 89 نقطة.

ويحتاج الأهلي لتسجيل هدفين على الأقل في آخر مباراتين لتحطيم رقمه القياسي في التهديف، والذي بلغ 74 هدفًا في نفس الموسم.

كما يسعى الأهلي لتحطيم رقمه القياسي في عدد الانتصارات خلال موسم واحد، حيث حقق 28 فوزًا في 2019-2020، ويمكنه تجاوز هذا الرقم بتحقيق 29 انتصارًا إذا فاز على إنبي ومودرن سبورت.

وأخيرًا، يطمح الأهلي لتعزيز رقمه القياسي في سلسلة الانتصارات المتتالية، حيث يسعى لإنهاء الموسم بـ23 انتصارًا متتاليًا، متفوقًا على الرقم الحالي الذي يبلغ 21 فوزًا.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة مباراة الأهلي وإنبي، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري للموسم الجاري.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وإنبي مباشرة، وسيتخلل البث استوديو تحليلي يضم مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم المصرية لتقديم تحليل مفصل للمباراة.