صور يفاجيء السيب بفوز والنهضة يحافظ على الصدارة بالتعادل مع الخابورة

فـي الجولة الخامسة لكأس جيتور

قدم فريق صور مفاجأة كبيرة في الجولة الخامسة من منافسات كأس جيتور، بعد ان تمكن من الفوز على فريق السيب بنتيجة 2/‏1 ، تقدم صور بهدفين عبر سامي الحسني وهدف احرزه لاعب السيب محمد المسلمي في مرماه، فيما احرز هدف السيب الوحيد مروان تعيب.

وفي لقاء اخر تمكن النصر من تجاوز بهلاء بثلاثية عبر عبدالله الفاضل وعبدالله المشرفي هدفين وفاز نادي عمان على سمائل بنتيجة 4/‏1 احرز اهداف نادي عمان حسني الهنائي ووليد المسلمي والحارث المخيتي وحسني الهنائي، فيما جاء هدف سمائل الوحيد عبر اللاعب سعيد الجابري وخرج لقاء الخابورة والنهضة بالتعادل بهدفين لكل منهما تقدم الخابورة عبر زكريا القرطوبي وعاد النهضة وعدل عبر الاجنبي لوكومبي ومن ثم تقدم النهضة عبر جين ماري ليعود الخابورة الى تعديل النتيجة على لاعبه الاجنبي اندرسون.

وفي لقاء صحار وعبري خرج الفريقان بالتعادل لهدف لكل منهما تقدم صحار عبر محمد البريكي وعدل عبري عبر عبدالرحمن اليعقوبي وتمكن الرستاق من تجاوزه الشباب بهدفين دون مقابل احرز اهداف الرستاق حمزة مجدي وعيسى البريدعي.

ومع نهاية الجولة الخامسة يتصدر النهضة الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط وبنفس الرصيد يأتي صحار في المركز الثاني وفي المركز الثالث يحتل فريق الرستاق برصيد ستة نقاط وبعدها الشباب بنفس الرصيد، وفي المركز السادس ياتي فريق صحم برصيد ثلاثة نقاط وفي المركز الأخير فريق الخابورة برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الاولى يتصدر النصر الترتيب العام برصيد ثمانية نقاط ويليه السيب برصيد سبعة نقاط وفي المركز الثالث نادي عمان برصيد سبعة نقاط وفي المركز الرابع فريق صور برصيد ستة نقاط وفي المركز الخامس سمائل برصيد خمسة نقاط ويليه بهلا برصيد اربعة نقاط وفي المركز الأخير ظفار برصيد ثلاثة نقاط.