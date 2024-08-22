انت الأن تتابع خبر قبل انطلاق الدوري تين هاغ يصدم مشجعي مانشستر يونايتد بتصريح مثير للجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن إيريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عن عدم استعداد فريقه بالكامل قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، في مؤتمر صحفي عقد قبل مواجهة فولهام. وأوضح تين هاغ خلال المؤتمر الذي أُقيم في مانشستر، أن ظروف الإعداد لم تكن مثالية، مشيراً إلى أن الوقت المثالي لتحضير الفريق يستغرق بين خمسة إلى ستة أسابيع عادةً.

بالإضافة إلى ذلك، صرح تين هاغ بأن اللاعبين مثل ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي، اللذين انضما مؤخراً من بايرن ميونيخ، جاهزان للعب في المباراة الافتتاحية، لكنه أكد أن الفريق لا يزال يعمل على دمج اللاعبين الجدد والعائدين من بطولات دولية مثل اليورو وكوبا أمريكا في التشكيلة الأساسية. وأضاف قائلاً: "رغم أننا لسنا في أفضل حالاتنا، علينا مواجهة الوضع الراهن وبذل أقصى جهودنا."