انت الأن تتابع خبر "النادي أكبر منك".. تعليق مثير من أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح والفرعون المصري يرد بـ "رقم قياسي جديد" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد الإيرلندي مارك لورنسون أحد أساطير ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بعد فشل الوصول إلى اتفاق من أجل تجديد تعاقده حيث ينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول فى صيف 2025، ووصف مارك لورنسون، محمد صلاح بـ”البائس” مشيرا إلى أنه ليس أكبر من النادي فى الوقت الذي يعتبر فيه النجم المصري هو اللاعب صاحب الراتب الأعلى في تاريخ الريدز.

تصريحات مارك لورنسون عن محمد صلاح

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميرور”، على لسان لورنسون، فإن أسطورة ليفربول وجه لصلاح نقد غريب، وصفه بأنه بائس بعض الأحيان رغم أنه يضمن تسجيل الأهداف، ويرى مارك لورنسون أنه فى حال تلقي ليفربول، عرضاً مناسباً مقابل التنازل عن خدمات صلاح فإنه سيوافق على الفور.

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح