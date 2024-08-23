الدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان : بسبب ساديو ماني والنصر ! تفاصيل نارية

انت الأن تتابع خبرالدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان : بسبب ساديو ماني والنصر ! تفاصيل نارية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في تطور مثير يعكس التوترات المتصاعدة داخل الأوساط الرياضية، أطلق الإعلامي الرياضي محمد الدويش هجوما ناريا على برنامج الاستقطاب، متهما إياه بانتهاك حقوق الإنسان في سياق صفقة انتقال النجم السنغالي ساديو ماني من نادي النصر السعودي.
- في رسالة قوية عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، سلط الدويش الضوء على تفاصيل مثيرة للجدل بشأن الإجراءات المتخذة في الصفقة، مما أثار جدلا واسعا حول ممارسات برنامج الاستقطاب والموقف الحالي للنجم السنغالي مع النادي.
الدويش يتهم برنامج الاستقطاب بخرق حقوق الإنسان
- أطلق الإعلامي الرياضي محمد الدويش هجوما حادا على برنامج الاستقطاب، متهما إياه بـ "انتهاك حقوق الإنسان" في سياق صفقة انتقال النجم السنغالي ساديو ماني من نادي النصر السعودي. عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، تساءل الدويش عن صحة الأنباء التي تفيد بعرض ماني على نادي آخر دون الحصول على موافقته، واصفا هذا التصرف بأنه مخالف لحقوق الإنسان وللمبادئ الاحترافية.
- وكتب الدويش: أرجو ألا يكون صحيحا عرض برنامج الاستقطاب ساديو ماني على نادٍ آخر قبل موافقته هذا تصرف ضد حقوق الإنسان وضد الاحتراف فاللاعب لا ينتقل إلا برغبته كما وجه رسالة قوية إلى صندوق الاستثمارات العامة، مطالبا بعدم السماح لأي طرف بتشويه المشروع الرياضي الطموح، محذرا من المتربصين الذين ينتظرون أي خطأ.
- تأتي هذه التصريحات في ظل أداء متذبذب لماني مع النصر، الذي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات. هذا الأداء أثار استياء جماهير النصر، التي تطالب برحيله وإحضار بديل يتناسب مع الطموحات. تغريدة الدويش تثير العديد من التساؤلات حول خلفيات صفقة ماني وتضع صندوق الاستثمارات العامة في موقف حرج.