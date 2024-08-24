سيلتا فيغو يواصل انطلاقته وإشبيلية يخسر
حقق سيلتا فيغو فوزه الثاني تواليا بتغلبه على ضيفه فالنسيا 3-1، يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
سجل ثلاثية سيلتا فيغو كل من أوسكار مينغيسا وياغو أسباس وفران بلتران في الدقائق (22 و27 و60)، بينما افتتح دييغو لوبيس التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 15 من الشوط الأول.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد سيلتا فيغو إلى 6 نقاط من مباراتين، في المقابل مني فالنسيا بخسارته الثانية تواليا، بعد هزيمته في الجولة الأولى أمام برشلونة بهدف لاثنين.
وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، خسر إشبيلية على ملعبه "رامون سانشيز بيزخوان"، أمام فياريال بهدف لاثنين، حيث سجل للضيوف الجناح الهولندي أرنوت دانجوما بعد مرور دقيقتين، قبل أن يدرك المحليون التعادل عن طريق البلجيكي دودي لوكيباكيو في الدقيقة (45 + 6)، لكن البديل أيوزي بيريس نجح في خطف هدف الفوز لفياريال في الدقيقة (90+ 5).
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