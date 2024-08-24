فوز سيتي وأرسنال وبرايتون في البريميرليغ

فوز سيتي وأرسنال وبرايتون في البريميرليغقلب مانشستر سيتي الطاولة أمام ضيفه إيبسويتش تاون، عندما حول تأخره بهدفٍ إلى فوز بأربعة أهداف لهدف، السبت لحساب مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل رباعية السيتي كلا من النرويجي إيرلينغ هالاند بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق (12، و16، و88)، والبلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة (14).

وكان إيبسويتش قد باغت مانشستر سيتي بهدف مبكر سجله سامي سموديكس بعد مرور (7) دقائق فقط من بداية المباراة.

بهذا الفوز رفع السيتي رصيده إلى 6 نقاط ليتقاسم صدارة البريميرليغ مع برايتون، في حين تلقى إيبسويتش تاون هزيمته الثانية بعد الخسارة أمام ليفربول بهدفين نظيفين في الجولة الأولى، ليقبع في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، تغلب أرسنال، وصيف بطل الدوري الموسم الماضي، على أستون فيلا بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب فيلا بارك.

وسجل ثنائية أرسنال كلا من لياندرو تروسارد في الدقيقة (67)، وتوماس بارتي في الدقيقة (77)، ليرفع بذلك أرسنال رصيده بذلك إلى 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق برايتون فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، حيث تقدم برايتون في النتيجة عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة (32)، قبل يدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لليونايتد في الدقيقة (60). وفي الدقيقة (90+5) تمكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو من خطف هدف الفوز لبرايتون.

بهذا الفوز، تقاسم برايتون صدارة جدول الترتيب مؤقتا مع مانشستر سيتي برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وفي باقي المباريات، تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة، ليرفع الفريق اللندني رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بشكل مؤقت، في المقابل بقي إيفرتون في المركز العشرين والأخير دون رصيد.

كما حقق وست هام يونايتد فوزه الأول في المسابقة على حساب مضيفه كريستال بالاس بهدفين دون رد. في حين تغلب فولهام على ليستر سيتي بهدفين لهدف، وفاز نوتينغهام فورست على ساوثهامبتون بهدف دون رد.