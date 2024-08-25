نابولي يستعيد توازنه.. وروما يسقط بأرضه

نابولي يستعيد توازنه.. وروما يسقط بأرضهفاز فريق نابولي على ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية نابولي جوفاني دي لورنتسو في الدقيقة (45+ 2) والجورجي خفيتشا كافارتسخيليا (75) والأرجنتيني جيوفاني سيميوني (90+ 4).

وبهذه النتيجة حصد نابولي أول ثلاث نقاط في رصيده، وبقي بولونيا بنقطة واحدة.

وضمن الجولة ذاتها، فاز إمبولي على روما بهدفين لهدف، سجلهما إيمانويل غياسي في الدقيقة (45) ولورنزو كولومبو (61)، فيما سجل إيلدور شومورودوف هدف روما الوحيد (81).

ورفع إمبولي رصيده إلى أربع نقاط، وبقي روما بنقطة واحدة.

بدوره، فاز تورينو على ضيفه أتالانتا بهدفين لهدف، وسجل هدفي تورينو إيفان إيليتش (31) وتشي آدامس (49)، فيما سجل لأتالانتا ماتيو ريتيغي (26)، ليرفع تورينو رصيده إلى أربع نقاط، فيما بقي أتالانتا برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيورنتينا سلبيا مع ضيفه فينيتسيا، متابعا سلسلة نتائجه السلبية في بداية هذا الموسم، بعد تعادله أمام بارما الصاعد حديثا بهدف لمثله في المرحلة الأولى من الدوري، وتعادله على أرضه في الملحق المؤهل إلى كونفرنس ليغ أمام بوشكاش أكاديميا المجري بثلاثية لمثلها الخميس الماضي.

وبهذه النتيجة رفع فيورنتينا رصيده إلى نقطتين، مقابل نقطة واحدة لفينيتسيا.

وتختتم مباريات الجولة اليوم الإثنين بمواجهتين؛ تجمع الأولى يوفنتوس مع فيرونا، والثانية كالياري مع كومو.