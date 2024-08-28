نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "الكاف" يعلن ملعب مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن ملعب مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي والذي يجمع بين قطبي الكرة المصرية (الأهلي والزمالك).

ويلتقي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفيدرالية في مباراة مهمة ومرتقبة تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس السوبر الأفريقي خلال شهر سبتمبر القادم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي مساء يوم الجمعة والموافق السابع والعشرون من سبتمبر القادم.

ملعب مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي

ومن المقرر أن يحتضن ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية والتي تشهد اهتمام وترقب جماهيري كبير بهذه المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يذكر أن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الأفريقي ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.