أحمد جودة - القاهرة - ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد.. أسعى لتحقيق نجاحات مع الأهلي والفوز بالإلقاب.. وأعلم جيدًا عن شعبية النادي التي تتجاوز 80 مليون مشجع.

انتهى منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي لتقديم المدير الفني الدنماركي ياس سوروب مدرب الأهلي الجديد.

وعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا للمدير الفني من أجل تقديمه لوسائل الإعلام وجماهير النادي الأهلي.

وكان قد وصل المدير الفني الدنماركي لمقر النادي الأهلي بالجزيرة بعد صلاة الجمعة وعقد اجتماع مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة الفريق، وذلك للاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة لفريق كرة القدم.

تصريحات الدنماركي ياس سوروب

وجاءت تصريحات المدير الفني الدنماركي كالآتي:

وقال سوروب خلال المؤتمر الصحفي: أتشرف بالتواجد داخل جدران الأهلي، وأشكر مجلس إدارة الفريق على هذه الثقة، وتفاجئت بأن هناك الكثير من اللاعبين القدماء متواجدون بلجنة التخطيط.

وأوضح سوروب بأنه تحدثت مع الكابتن الخطيب عن مركز الهجوم بشكل خاص، لأننا كنا نلعب في نفس المركز.

تاريخ النادي الأهلي

وأوضح سوروب بأنه يعرف الكثير عن تاريخ النادي الأهلي، وأعرف أنهم يسعون دائمًا إلى البطولات، وتعودت على أن أتواجد في الأندية التي ترغب أن تحقق البطولات، وأعدكم ببذل أقصى الجهد لتطوير النادي وتطوير اللاعبين، كما أسعى للحفاظ على التاريخ السابق للنادي، بجانب تحقيق تاريخ ومجد جديد للفريق.

وأشار المدرب إلى أنه ساشاهد اللاعبين في التدريبات وسيحدد طريقه اللعب التي ستتناسب معهم، وأعلم أن هناك مباراة للنادي خلال ثلاثة أيام بدوري أبطال إفريقيا.

موعد وصول الجهاز المعاون

وأوضح سوروب إلى أنه سيسطحب معه 5 مساعدين، ومن المقرر أن يصل اليوم واحد منهم، ويصل باقي الجهاز بعد يومين، حيث سيكون معي مدرب ومدرب مساعد، ومعد بدني، ومحل أداء، ومدرب حراس مرمى.

تحقيق البطولات

وأكد سوروب إلى أنه يسعى إلى تحقيق هدف واحد، وهو تحقيق الفوز دائما في المباريات، وتحقيق البطولات لأن الفوز هو المعني الحقيقي في كرة القدم، وتعودت على تطوير اللاعبين والتواجد في الأندية الكبيرة في أوروبا، وأعلم إنها ستكون مهمه صعبة وقوية، ولكن أسعى إلى تحقيق النجاحات، وأعلم أن هناك ضغط كبير سيكون متواجد علينا خلال الفترة المقبلة.

مشاهدة المباريات السابقة

وأشار المدير الفني إلى أنه شاهد العديد من المباريات للفريق خلال الأسبوع الماضي، كما شاهد مباريات الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية، ومباريات الدوري التي خاضها الفريق حتى الآن، وذلك من أجل تحليل أداء اللاعبين ووضع الخط المناسبة خلال الفترة المقبلة.

واستمر سوروب الفريق لعب 3 مواجهات في كأس العالم للأندية، لكنه لم يحقق النتيجة المطلوبة، ولكن أنا موجود لتحقيق الفوز والبطولات والوصول لكأس العالم للأندية مجددًا، وتحقيق الأشياء أو الأهداف التي لم يحققها الفريق حتى الآن.

وعن عرض التدريب الأخرى التي تلقها المدرب، أكد سوروب على أنه كان يمتلك العديد من العروض التدريبية خلال الشهر الماضي للتدريب الفرق، لأنه كان يقوم بالتدريب في أكبر دوريات العالم هو الدوري الألماني، ومن والطبيعي وصول عروض كثيرة له من جميع الأماكن، ولكن بدأ يسمع عن عرض النادي الأهلي لأول مرة منذ عدة أسابيع قليلة، وهذا العرض كان بمثابة شيء هم وخاص بالنسبه لي.

بعد ان عرفت تاريخ النادي الاهلي ورغبت في التواجد أوضح إلى ان قلبه اشار له بالسماء اكثر عن عرض النادي الاهلي والمعرفه اكثر عنه وبعد ذلك تم التواصل معه من قبل النادي الاهلي من اجل الاتفاق على تدريب الفريق فخور جدا لكوني ساكون جزء من كيان النادي الاهلي خلال الفتره المقبله باذن الله اسعى لتحقيق النتائج خلال الفتره المقبله ولكن اسعى اولا لي التعرف على الثقافه المصرية.

شاهدت شاهدت العديد بشان الكابتن عبد الستار صبري والكابتن محمود ابو الدهب حيث تواجه حيث لعب ضد هؤلاء اللاعبين في الدوري الدنماركي سابقا واتمنى مقابلتهم خلال الايام المقبله.

وعن وعن الضغط التي الاعلام التي يحظى به النادي الاهلي أو ضعف إنه يعلم عن الضغط التي تضعه وسائل الاعلام على النادي الاهلي وسمعت كثيرا عن عدد جماهير النادي الاهلي الذي يصل إلى 70 أو 80 مليون ان مشجع حول العالم منذ دخولي إلى مطار كوبنهاجن للتوجه إلى القاهره بدات اشعر ان المصريين جميعا بداوا يعرفونني اعلم قيمه النادي الاهلي العظيمه وحجم شعبيه جماهير الفريق وكما ارى ان هناك اهتمام اعلامي كبير من الميديا لتغطيه المؤتمر الصحفي واعلم ان هذا يشكل ضغط كبير عليه وهذا شيء خارجي وليس داخلي لن يؤثر عليه لان ما يهمني هو تحقيق النجاحات مع الفريق اؤمن بان ما اعتقد به هو الصحيح واتعامل مع النادي واللاعبين والجماهير بالشكل الصحيح واعادكم بتحقيق البطولات وساكون امين معكم خلال الفتره المقبله عن التساؤلات التي تطرحها عن الفريق وساخبركم عن كامل الاخطاء الفريق وستجمع بيننا علاقه انسانيه قويه تتحدث من خلالها مع بعضنا واعرف معنى هذا بالنسبه اليكم.

عن عن المباراه المقبله وتواجد عناصر الفريق في المنتخب الوطني أوضح سروب إنه يبارك للمنتخب المصري على التاهل للمنتخب لكاس العالم واعلم ان هناك الكثير من لاعبي النادي الاهلي متواجدون في المنتخب القومي وهذا ما تعودت عليه بالتواجد على قياده فراق بها عدد كثير من العناصر الدوليه في المنتخبات ولكن اثق ان سيكون لدي العديد من الوقت لوضع الطريقه للفريق والخطط خلال الفتره المقبله ولكن للاسف لن نكون لن نستطيع ان نضع هذه القطط في الفتره القريبه بسبب بدايه الموسم ولا امتلك إلى ايام قليله على المباراه الاولى وسابدا بالعمل مع جميع اللاعبين بطريقتي الخاصه بي بعد العوده من المنتخب

كنت اتمنى وجود رقم 9 على التيشرت التي اهداه الفريق لي خلال المؤتمر الصحفي وهو الرقم الخاص بي عندما كنت لاعبا.

من هو الدنماركي ياس سوروب

ياس سوروب هو لاعب دنماركي سابق شغل مركز المهاجم، ومدير فني حالي.

مر بفترة ناجحة كلاعب، وبدأ من أكاديمية الشباب في نادي أودنسي بالدنمارك ولعب هناك لمدة ست سنوات، وظهر لأول مرة في الدوري الدنماركي الممتاز في سن التاسعة عشرة.

افتتح مسيرته الاحترافية بفوزه باللقب الدنماركي في موسمه الأول، وتبع ذلك فوزان آخران بالكأس في السنوات التالية (1991 و1993).

وخاض سوروب كلاعب تجربة في ألمانيا، وأمضى موسمين مع نادي أوردينغن في دوري الدرجة الثانية، قبل أن ينتقل إلى نادي إسبيرغ عام 1998 بعد فترة قصيرة قضاها في النمسا مع تيرول بالإضافة إلى تجربة مع هام-كام النرويجي.

المسيرة التدريبية

وبدأ سوروب مسيرته التدريبية مع ناديه السابق إسبيرغ بعد اعتزاله عام 2006 كمدرب مساعد، ثم تولى منصب المدير الفني وحقق بشكل مفاجئ كأس الدنمارك عام 2013، ليتم اختياره كأفضل مدرب في بلده، ثم انتقل إلى المنتخب الدنماركي تحت 20 و21 عامًا.

تولى سوروب بعد ذلك تدريب نادي ميتلاند الدنماركي، قبل أن يذهب إلى بلجيكا لتدريب جنت ثم جينك، لكنه عاد إلى بلاده مرة أخرى عبر بوابة كوبنهاغن حيث ظهر معه بدوري أبطال أوروبا.

بينما كانت آخر تجاربه التدريبية مع أوغسبورغ الألماني إذ قاد الفريق من أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

تدرّج ثوروب في أكاديمية الشباب بنادي أودنسه. خاض أول مباراة احترافية له مع النادي عام 1989، وفاز بلقب الدوري الدنماركي في العام نفسه. كما كان ثوروب جزءًا من الفريق الذي فاز بكأس الدنمارك عامي 1991 و1993.

في عام 1996، انتقل إلى ألمانيا وانضم إلى نادي أوردينغن 05 الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الألماني (2. بوندسليغا). انتقل إلى الدوري النمساوي في منتصف موسم 1997–98 بعد أن سجل ثلاثة أهداف فقط في 39 مباراة في الدوري، حيث انضم إلى نادي تيرول إنسبروك. عاد إلى الدنمارك في صيف عام 1998، ولعب لصالح نادي إيسبيرغ إف بي حتى عام 2005. ثم وقّع مع نادي هامكام النرويجي، قبل أن يعود مجددًا إلى إيسبيرغ حيث أنهى مسيرته الكروية واعتزل عام 2006.

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ياس سوروب

وكان قد وصل المدير الفني الدنماركي لمطار القاهرة بمفردة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر، بصحبه الكابتن سمير عدلي.

ومن المنتظر أن يصل 5 مساعدين أجانب خلال الساعات القادمة للقاهرة للتواجد في الجهاز الفني الجديد للأهلي بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل بين الأهلي والمدير الفني.

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام قليلة عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب لقيادة الفريق لمدة موسمين ونصف، خلفًا للمدير الفني المؤقت عماد النحاس الذي تولي المسؤولية خلال ال 5 مواجهات الماضية، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.

ورحل ريبيرو عن قيادة المارد الأحمر بعد 3 أشهر فقط من التعاقد بسبب سواء النتائج، حيث لم يفوز الفريق معه إلا في مباراة واحدة تحت قيادة من أصل 7 مواجهات قاد فيها الفريق، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراتين.

ومن المنتظر أن يخوض المدرب الدنماركي التدريب الأول في استاد مختار التتش بحد أقصى يوم الأحد القادم 12 أكتوبر بعد اكتمال الجهاز الفني.

وسيعاني الدنماركي من وجود غيابات كثيرة بين صفوف الفريق بسبب انضمام اللاعبين لمنتخب مصر الأول والثاني، بجانب تواجد عدد من اللاعبين في منتخب مصر تحت 20 عام، مثل محمد عبدالله، وأحمد عابدين، وهيثم محمد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعبين الدوليين لتدريبات النادي الأهلي يوم 14 أكتوبر، وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة دور ال32 من دوري أبطال إفريقيا أمام بطل بروندي إيجل نوار.

الاختبار الأول

وسيكون الاختبار الأول للمدرب الدنماركي ياس سوروب مع الأهلي بعد تولي المهمة في دوري أبطال إفريقيا أمام نادي إيجل نورا البورندي.