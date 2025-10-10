سوروب يشكر جماهير الأهلي على استقباله ومبروك تأهل مصر للمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 أكتوبر 2025 04:28 مساءً - قال الدنماركي ياس سوروب انه يعلم الكثير عن شعبية وجماهيرية الاهلي فقد سمع ان هناك ما يقرب من 70 او 80 مليون مشجع اهلاوي وهذا امر رائع وابهرني.

تابع: بمجرد موافقتي علي تدريب الاهلي بدأت اتاكد من شعبية الاهلي وأوكد انني لن اتأثر بهذه الضغوط بشكل سلبي.

وواصل: اتمني الرد علي جميع استفساراتكم خلال الفترة المقبلة وسأكون امينا في الحديث عن كل ما يخص الفريق.

وواصل: ستكون هناك علاقة جيدة بيني وبين الاعلام الفنرة المقبلة.

وتحدث عن مباراة ايجيل نوار البورندي بدوري أبطال إفريقيا قائلا: اولا مبروك لمنتخب مصر التأهل لكاس العالم ومنتخب مصر يضم لاعبين كثيرين من الاهلي وهذا يؤكد جودة لاعبي الاهلي.

وواصل: ساعمل علي التجهيز جيدا لمباراة نوار البورندي وكان من الطبيعي ان ابدأ من بداية الموسم لكن هذا لم يحدث وسأعمل علي نحقيق اهداف الجماهير الاهلاويه خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الأهلى تعاقده رسميا مع الدنماركي ياس سوروب، لتولي ‏المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء لمدة عامين ونصف العام

وكان الأهلي يبحث عن التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك عقب إقالة خوسيه ريبيرو من منصبه كمدير فني للفريق خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بسبب سوء النتائج.

سوروب درب العديد من الأندية الأوروبية، ومن بين أبرزها ميتلاند وكوبنهاجن في الدنمارك، حيث حقق مع كلا الناديين نجاحات جيدة.

وكانت آخر محطات سوروب التدريبية نادي أوجسبورج، والذي حققه معه المدرب الدنماركي أكبر نسبة من عدد الانتصارات المتتالية في تاريخ النادي الألماني.