"Tron: Ares" يشعل شباك التذاكر الأمريكي.. انطلاقة نارية تضعه في صدارة الموسم السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم -



يبدو أن سلسلة أفلام الخيال العلمي العريقة "Tron" لا تزال تحتفظ بسحرها رغم مرور أكثر من خمسة عقود على انطلاقتها، إذ حقق أحدث أجزائها "Tron: Ares" انطلاقة قوية في شباك التذاكر الأمريكي، بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار في عروض الخميس الافتتاحية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدًا لعطلة نهاية أسبوع يتوقع أن تشهد طفرة ضخمة في الإيرادات.

ووفقًا للتقديرات الأولية، يُتوقع أن يجمع الفيلم نحو 45 مليون دولار مع بداية عرضه الرسمي في أكثر من 4000 دار عرض في أمريكا الشمالية، وهو ما قد يمنحه الصدارة دون منافس خلال أولى أيام عرضه، في ظل حالة الترقب الكبيرة التي يشهدها من عشاق السلسلة حول العالم.

ويأتي "Tron: Ares" في مواجهة مباشرة مع عدد من الأعمال الجديدة، أبرزها فيلم الدراما الكوميدي "Roofman" من إنتاج شركة باراماونت، والذي يجمع بين النجمين تشانينج تاتوم وكيرستن دانست، إلى جانب الفيلم الموسيقي المنتظر "Kiss of the Spider Woman" الذي تؤدي بطولته النجمة جينيفر لوبيز بدور ملكة أفلام الخيال في عودة فنية قوية لها بعد غياب.

وفي السياق ذاته، لا يزال فيلم الرعب "The Conjuring: Last Rites" يحافظ على وتيرة نجاحه عالميًا، بعدما تجاوزت إيراداته حاجز 459 مليونًا و673 ألف دولار منذ طرحه في الخامس من سبتمبر الماضي. ويُعد هذا العمل، الذي تصل مدته إلى ساعتين و15 دقيقة، أحدث إنتاجات شركة Warner Bros في سلسلة الرعب الأشهر على الإطلاق، مؤكدًا استمرار شعبية أفلام الرعب وسط المنافسة القوية مع أفلام الخيال العلمي هذا الموسم.

