انت الأن تتابع خبر الأهلي يغلق الباب أمام رحيل كهربا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اغلق النادي الأهلي ملف رحيل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب ضعف العرض المالي المقدم من نادي الحزم السعودي لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد.

وقررت لجنة التخطيط بالاهلي برئاسة مختار مختار استمرار كهربا ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعدما اشترط السويسري مارسيل كولر التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز قبل الموافقة رسمياً على رحيل اللاعب.

وشهد الميركاتو الصيفي خروج بعض اللاعبين الإعارة مثل اليو ديانج واحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو بجانب رحيل محمد عبد المنعم ومحمود متولي والفرنسي انتوني موديست.

ورغم محاولات وكيل اللاعب لإقناع إدارة الأهلي بالموافقة على إعارة كهربا للحزم السعودي حال زيادة العرض المالي إلى 600 ألف دولار، إلا أن قرار لجنة التخطيط اغلق الباب أمام تلك الاتصالات التي استمرت طوال الساعات الماضية.

من ناحية اخرى، يعود الفريق للتدريبات اليوم الاثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس الأحد، وفقا للبرنامج المحدد استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني المحدد لها يوم الاحد القادم في ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي الي كينيا يوم الجمعة القادم، على متن رحلة خاصة، بعدما قرر الجهاز الفني الاكتفاء بمران وحيد يوم السبت القادم، قبل خوض المباراة في اليوم التالي.

وفي شأن مختلف، استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على ترشيح عماد متعب نجم القلعة الحمراء السابق في عضوية مجلس رابطة الأندية مجددا والمقرر تشكلها خلال الفترة القادمة.