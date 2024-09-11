انت الأن تتابع خبر محدش فوق الأهلي.. الخطيب يعلن رحيل نجم الفريق من النادي بعد خلافه مع كولر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، بأن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد أعطى الضوء الأخضر لرحيل واحد من نجوم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهذا بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز في الفترة الماضية، وبات من الأفضل أن يبدأ رحلة البحث عن فريق جديد.

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أشارت التقارير، بأن الجنوب أفريقي بيرسي تاو سيعلن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الساعات المقبلة، ويعود من جديد إلى أوروبا عبر بوابة الدوري التركي.

وبحسب المصادر القريبة من اللاعب، فإن “تاو” يملك عرض مميز من جانب نادي تركي، وقد اتفق مع الإدارة هناك على كل شيء يخص الراتب والإقامة ومدة العقد وغيرها من الأمور الشخصية، وتواصل مع مسؤولي الأهلي من أجل إبلاغهم برغبته في الرحيل.

وكان مصدر مطلع في الأهلي، قد أكد بأن الإدارة أعطت موافقة لبيرسي تاو على رحيله ولكن بشرط أن يكون العرض المالي المقدم من الفريق التركي يتجاوز 2 مليون دولار.

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