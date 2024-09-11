انت الأن تتابع خبر صفقة الزمالك الجديدة تصل منذ قليل .. عمر فرج يصل للقاهرة للإنضمام لمعسكر إعداد الزمالك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الزمالك منذ أيام عن تعاقده مع المهاجم الفلسطيني عمر الفرج قادمًا من نادي أيك السويدي ‏وأعن النادي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد رسميًا مع اللاعب عن طريق فيديو سجله اللاعب أثناء وجوده معسكر المنتخب الفلسطيني الذي كان يلعب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 رفقة منتخب بلاده حيث خاض معه مبارتين خلال التصفيات استطاع منتخب الفدائين التعادل في المباراة الأولي أمام كوريا وهزم في الثانية من منتخب الأردن ومن وقتها وينتظر جماهير نادي الزمالك موعد وصول عمر فرج لينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي التي تنتظرها جماهير الكرة المصرية.

وصول عمر فرج إلي مطار القاهرة اليوم

وصل منذ قليل نجم نادي الزمالك الجديد عمر فرج إلي مطار القاهرة إستعدادا للإنضمام لتدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة ويسعى عمر لإثبات نفسه ليحجز مكانًا أساسيًا في تشكيل نادي الزمالك حيث يلقي عمر منافسة شديدة علي مركزه حيث يملك الزمالك عدة لاعبين جيدين في مركز المهاجم حيث يملك الدولي التونسي سيف الدين الجزيري وحسام أشرف الذي تألق في بطولة الدوري الموسم الماضي رفقة نادي بلدية المحلة والإيفواري سيدي نداي لاعب منتخب ساحل العاج للشباب الذي أعلن الزمالك أيضًا التعاقد معه وناصر منسي المتواجد من الموسم الماضي ومن المنتظر أن يعقد الزمالك صفقة أخري في مركز المهاجم.

صفقات نادي الزمالك الرسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية