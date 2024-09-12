انت الأن تتابع خبر الفحص الطبي يحسم موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام النصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسمت الفحوصات الطبية موقف نجم فريق الأهلي السعودي من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام النصر، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على النصر في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير والفحوصات الطبية أن اللاعب أن عبدالله العمار أصبح جاهزًا للمشاركة مع الأهلي أمام النصر في المواجهة المقبلة، بعدما أثبتت الاختبارات الطبية والبدنية جاهزيته الكاملة.

موعد مباراة النصر والأهلي القادمة في الدوري السعودي