انت الأن تتابع خبر الأهلي يحصن كولر ب٣٠ ألف يورو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقيع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء بعد التوصل لاتفاق رسمي مع الإدارة.
- وأكد شبانة خلال برنامجه “من الآخر” والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عقد كولر الجديد يتضمن زيادة شهرية ٣٠ ألف يورو عن العقد الماضي ليصل إلى ٢٥٠ ألف يورو بدلا من ٢٢٠ ألف يورو شهريا ليغلق بذلك باب العروض المقدمة للمدرب من عدة أندية خارجية.
جماهير الأهلي في إنتظار صفقة ال+ 90
- أكد الإعلامي محمد شبانة عن أن إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد اقتربت من إنهاء صفقة لاعب أجنبي بالخط الأمامي خلال الساعات القليلة المقبلة ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
- وأكد شبانة أن هناك تكتم شديد من إدارة النادي الأهلي حول هوية اللاعب حتى يتم إنهاء الصفقة رسميا.
- وأضاف شبانة بأن الإدارة تسابق الزمن قبل نهاية اليوم لإنهاء الصفقة وقيد اللاعب حتى يتثنى له فرصة المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.