انت الأن تتابع خبر الأهلي يحصن كولر ب٣٠ ألف يورو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة عن توقيع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء بعد التوصل لاتفاق رسمي مع الإدارة.

وأكد شبانة خلال برنامجه “من الآخر” والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن عقد كولر الجديد يتضمن زيادة شهرية ٣٠ ألف يورو عن العقد الماضي ليصل إلى ٢٥٠ ألف يورو بدلا من ٢٢٠ ألف يورو شهريا ليغلق بذلك باب العروض المقدمة للمدرب من عدة أندية خارجية.

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