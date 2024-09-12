مباراتان في دوري المحترفين لكرة القدم .. الجمعة

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رياض - احمد صلاح - يستأنف الجمعة، دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة مباراتين في عمان والزرقاء.



وكان الدوري توقف لأسابيع لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني لخوض غمار الجولتين الأولى والثانية من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى كاس العالم 2026.



ويلتقي عند السادسة من مساء الجمعة على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب فريقا شباب الأردن والرمثا، فيما يلعب عن الثامنة وخمس وأربعين دقيقة فريقا معان وشباب العقبة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.



وتستأنف المباريات السبت المقبل، بلقاء الصريح مع الجزيرة عند الخامسة والنصف مساء على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب عند الثامنة مساء فريقا الفيصلي والأهلي على ستاد عمان.



وكان اتحاد الكرة اعلن عن تأجيل مباراتي الوحدات مع السلط، والحسين اربد مع مغير السرجان، بسبب مشاركة الوحدات والحسين في دوري أبطال أسيا.



ويتصدر فريق الأهلي حاليا دوري المحترفين برصيد 9 نقاط .