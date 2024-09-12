معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال

معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريالتنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بإقامة مباراة واحدة تجمع ريال بيتيس مع ضيفه ليجانيس.

وتتواصل الجولة بعد غد السبت، بإقامة عدة مواجهات أبرزها مباراة ريال مدريد مع مضيفه ريال سوسيداد، حيث يتطلع فريق الريال لمواصلة ملاحقة فريق برشلونة على قمة الدوري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز بمباراتين والتعادل في مثلهما، في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراتين.

كما يلتقي بعد غد كل من ريال مايوركا مع فياريال وإسبانيول مع ديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية مع خيتافي.

وفي أبرز مباريات الجولة /الأحد/ المقبل، يتطلع فريق برشلونة لمواصلة سلسلة انتصاراته بالدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فريق جيرونا.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات بالمسابقة، في المقابل، يتواجد جيرونا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط حصدها من الفوز بمباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

ويدخل برشلونة اللقاء بدافع الفوز بالمباراة من أجل الثأر من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام جيرونا بنتيجة واحدة هي (2 -4).

وقدم برشلونة عروضا قوية قبل فترة التوقف الدولي الحالية، وكان آخرها الفوز على بلد الوليد بنتيجة (7 -صفر) ويتطلع برشلونة لتعزيز صدارته.

وفي باقي مباريات الجولة /الأحد/ المقبل، يلتقي سلتا فيجو مع بلد الوليد، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد مع بلنسيا.. على أن تختتم منافسات هذه الجولة /الإثنين/ المقبل بلقاء رايو فاييكانو مع أوساسونا .