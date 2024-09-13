انت الأن تتابع خبر عايز العب.. نجم النادي الاهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الفترة الاخيرة، سعى مجلس ادارة النادى الأهلى،برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولجنة التخطيط بالنادي الأهلى برئاسة الكابتن مختار مختار، الى تلبية احتياجات المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر من خلال تدعيم الفريق الأول للكرة بالنادي.

وقد أعلن مجلس ادارة النادى الاهلى

عن ضم اللاعب يوسف ايمن مدافع فريق الدحيل القطري، واللاعب المغربي يحي عطية الله، والمدافع المغربي أشرف داري، وأخيرا ضم نجم خط وسط الإسماعيلي عمر الساعي.

نجم النادي الاهلي يتمسك بالرحيل عن الفريق..