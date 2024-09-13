انت الأن تتابع خبر غدا.. أحمد حسن أمام محكمة أكتوبر بسبب إمام عاشور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تنظر محكمة جنح أكتوبر، غدا السبت، أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من ضحية إمام عاشور لاعب نادي الأهلي ضد الكابتن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق في اتهامه بالتشهير به عبر “فيسبوك” بسبب أزمته مع لاعب الأهلي.

واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال جديدة يدليها فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور على فرد بإحدى المولات الشهيرة بالشيخ زايد في اتهامه لـ أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق بالإساءة.

ووجه فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور لاعب الأهلي، اتهام جديد للاعب كرة سابق بتهمة بالإساءة له، زاعما أن اللاعب حاول التواصل معه للصلح بينه وبين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

وقال فرد الأمن صاحب واقعة إمام عاشور في اتهامه، إن اللاعب السابق قال ببرنامجه إن إمام عاشور عرض أموالا على المجني عليه وقت حدوث الواقعة وأخذها منه بنية التصالح، قائلا: “قال إني أخدت فلوس من اللاعب وقت الواقعة ودا محصلش”.

وتابع فرد الأمن في أقواله: لاعب منتخب مصر السابق تواصل معي لمحاولة الصلح مع إمام عاشور ثم تفاجأت بهجومه علي واتهامه بأنني تلقيت أمولا من اللاعب”.

وحرر فرد الأمن محضرا ضد لاعب الكرة السابق، اتهمه بالإساءة له.

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