انت الأن تتابع خبر موعد مباراة النصر والاهلي في الدوري السعودي 2025 والقنوات الناقلة والمعلق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفصلنا بضع ساعات قليلة على إنطلاق كلاسيكو الدوري السعودي، والمقام بين كلاً من نادي النصر وخصمه أهلي جدة، ضمن مباريات بطولة الدوري السعودي “دوري روشن” 2025/2024، والتي سيحاول من خلالها الجانبين الظفر بالفوز، حيث سيحاول العالمي استمداد الدعم من جماهيره التي تملئ ملعب الأول بارك، فيما سيحاول الراقي تعويض جماهيره عن هزيمته بالجولة الماضية من البطولة أمام الفتح، فمتى موعد مباراة النصر والاهلي وما هي قائمة القنوات الناقلة للمواجهة؟

موعد مباراة النصر والاهلي

يستضيف ملعب الأول بارك أحداث مباراة النصر والاهلي اليوم، والتي ستقام على هامش مباريات جولة الذهاب بالإسبوع الثالث من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2025/2024، وستبدأ مباراة النصر ضد الاهلي في المواعيد التالية:

التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل مباراة النصر والاهلي اليوم

من المتوقع أن يدخل ماتياس يايسلة، المدير الفني لنادي الأهلي السعودي مواجهته أمام مضيفه النصر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: بسام الحريجي – وروجر إيبانيز – وميريح ديميرال – علي مجرشي.

الوسط: فرانك كيسييه – والجهني – فيجا.

الهجوم: إيفان توني – فيرمينو – رياض محرز.

بينما من المتوقع أن يدخل النصر المواجهة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى نواف العقيدي.

الدفاع: سالم النجدي – سيماكان.- إيمريك لابورت – الغنام.

الوسط: الخيبري – مختار علي – بروزوفيتش.

الهجوم: ماني – رونالدو – تاليسكا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والأهلي

ستتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة النصر والأهلي اليوم عن طريق القنوات التالية:

SSC SPORT 1 HD.

SSC SPORT 5 HD.

SSC SPORT 1 SD.

شاهد – VIP.

معلق مباراة النصر والاهلي

معلقي مباراة كلاسيكو الدوري السعودي هم: