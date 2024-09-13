تشكيلة اهلي جدة أمام النصر اليوم في دوري روشن السعودي

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رياض - احمد صلاح - أعلن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي عن اختيار احدي عشر لاعب من أجل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم النصر في الجزء الثالث من دوري روشن السعودي لعالم الساحرة المستديرة، حيث يعد لقاء الفريقين اليوم هو قمة مباريات دوري المحترفين السعودي لكرة القدم هذا الموسم.

تشكيل الأهلي امام النصر

ويجري لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة السعودي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث عشر من شهر سبتمبر من العام الجاري بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والدوحة وسوريا والساعة العاشرة مساء بتوقيت الامارات العربية المتحدة على أرضية ملعب الاول بارك في المملكة العربية السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين.

تشكيلة الأهلي امام النصر

ويقود النجم الإنجليزي إيفان توني خط هجوم الفريق بجوار البرازيلي روبيرتو فيرمينو والدولي الجزائري رياض محرز في تشكيل ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي اهلي جدة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الإسبوع الثالث من دوري روشن السعودي لكرة القدم كالتالي: