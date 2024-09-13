انت الأن تتابع خبر تصرف غريب من نجم الأهلي قبل مواجهة النصر يُثير القلق في معسكر الراقي والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات التي سبقت المباراة المرتقبة بين الأهلي والنصر موقف غريب ومثير للجدل يتعلق بنجم فريق الأهلي الإسباني جابري فيجا، ففي الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة النصر في الكلاسيكو الكبير المقرر إقامته في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2024-2025، نجد اللاعب الأسباني يُضفي مزيد من الإثارة على اللقاء.
فيجا يُثير الجدل بستوري غريب على حسابه
- ففي خطوة غير متوقعة وغريبة في ذات الوقت قام فيجا بنشر “ستوري” عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”، قبل ساعات من بدء المباراة كتب فيه: “الوقت سيضع الجميع في مكانهم.. قريبًا”. لكن سرعان ما قام بإزالة هذا المنشور دون أي توضيح حول سبب ذلك
- الأمر الغريب لم يتوقف عند هذا الحد إذ أعاد النجم الشاب (22 عامًا) نشر “ستوري” آخر، قبل أن يقوم بإزالته مجددًا، في هذا المنشور كتب: “ابق قويًا.. وأثبت أنهم على خطأ”، مما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول مغزى رسائله.
ردود مُتباينة من جمهور الأهلي
- تباينت ردود الفعل بين الجماهير، حيث اعتبر البعض أن تصرف فيجا يعكس حالة من الغضب بسبب احتمالية استبعاده من التشكيلة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة، بينما رأى آخرون أن هذه الرسائل قد تكون بمثابة تشجيع لنفسه قبل مباريات حاسمة سواء على المستوى المحلي أو القاري.
- من الجدير بالذكر أن جابري فيجا انضم إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، وخلال مسيرته مع الفريق تمكن من تسجيل أربعة أهداف وصناعة مثلها في 23 مباراة رسمية مما يجعله واحدًا من العناصر المهمة في تشكيلة الأهلي.
- بالطبع هذا التصرف الغريب يؤكد أن هناك أمر غير طبيعي يتعلق باللاعب وعلاقته بالجهاز الفني أو بأحد المسئولين داخل الفريق، وسوف تتضح الأمور أكثر خلال الأيام القليلة المُقبلة.