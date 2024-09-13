انت الأن تتابع خبر تصرف غريب من نجم الأهلي قبل مواجهة النصر يُثير القلق في معسكر الراقي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الساعات التي سبقت المباراة المرتقبة بين الأهلي والنصر موقف غريب ومثير للجدل يتعلق بنجم فريق الأهلي الإسباني جابري فيجا، ففي الوقت الذي يستعد فيه الأهلي لمواجهة النصر في الكلاسيكو الكبير المقرر إقامته في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الأول بارك” بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2024-2025، نجد اللاعب الأسباني يُضفي مزيد من الإثارة على اللقاء.

فيجا يُثير الجدل بستوري غريب على حسابه

ففي خطوة غير متوقعة وغريبة في ذات الوقت قام فيجا بنشر “ستوري” عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستجرام”، قبل ساعات من بدء المباراة كتب فيه: “الوقت سيضع الجميع في مكانهم.. قريبًا”. لكن سرعان ما قام بإزالة هذا المنشور دون أي توضيح حول سبب ذلك

الأمر الغريب لم يتوقف عند هذا الحد إذ أعاد النجم الشاب (22 عامًا) نشر “ستوري” آخر، قبل أن يقوم بإزالته مجددًا، في هذا المنشور كتب: “ابق قويًا.. وأثبت أنهم على خطأ”، مما أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول مغزى رسائله.

ردود مُتباينة من جمهور الأهلي